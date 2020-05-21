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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط جزار يبيع لحومًا فاسدة بالسيدة زينب

الخميس 21/مايو/2020 - 12:40 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ومباحث تموين قطاع جنوب ومباحث السيدة زينب من ضبط جزار مخالف، يذبح خرافا مريضة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الوكايل، مستخدمًا أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا ويقوم ببيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بالمناطق الراقية بأسعار باهظة، بهدف التربح على حساب صحة المواطنين.

وأشار السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تم القبض على المتهمين ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم، وتشميع المكان، والتحفظ على أكثر من 20 من ذبائح الضأن كانت معدة للبيع تمهيدًا لإعدامها، وتحرير محضر رقم 4256 جنح السيدة زينب، وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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