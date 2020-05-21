النمسا تبحث مع الشركاء الأوروبيين إعادة حركة السفر إلى طبيعتها

بحث وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، مع وزراء ومسئولين في كل من بلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا- عبر الفيديو- سبل إعادة حرية الحركة والسفر إلى طبيعتها فى ضوء تطورات أزمة كورونا الراهنة.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، إن شالينبرج أجرى مشاورات مع المسئولين الأوروبين حول آليات تحقيق الهدف المشترك وهو تطبيع حركة السفر عبر الحدود بين الدول الأوروبية.وأشار البيان الى أن الوزير النمساوي اتفق مع نظرائه الأوروبيين على ضرورة اتباع نهج دقيق وتدريجي فى عملية تخفيف قيود السفر، وذلك بالاعتماد على مراجعة الاحصائيات الخاصة بتطور وضع الوباء فى كل الدول المعنية.