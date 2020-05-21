باكستان: علينا الاستعداد لمواجهة التحديات بعد فيروس كورونا

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس، أن باكستان بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة التحديات بعد أن يستقر وضع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال وزير الخارجية، أثناء حديثه عن اجتماع حول الأمن الإقليمي وأولويات البلاد في وزارة الخارجية، وفق ما أوردته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، إنه يجب على باكستان استغلال جهودها لتحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.وقال وزير الخارجية الباكستاني "إن العالم يتجه بسرعة نحو أزمة اقتصادية عالمية بسبب جائحة فيروس كورونا"، وسيكون آثار هذا الوباء أعظم على البلدان النامية.وأضاف أنه في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار صرف عملاتنا بشكل حاد مع انخفاض معدل الصادرات بشكل حاد بسبب الأزمة، تحتاج باكستان إلى البحث عن فرص جديدة لانعاش الاقتصاد.وشدد قريشي على أن "الانتهاء من مشروعات الممر الاقتصادي المشترك مع الصين في الوقت المناسب هو أحد أولوياتنا القصوى".وأضاف أن السلام والاستقرار في أفغانستان لهما أهمية قصوى للمنطقة بأسرها، قائلا إن باكستان ستواصل لعب دورها التصالحي بإخلاص في عملية السلام الأفغانية تحت مظلة المسؤولية المشتركة.