«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ3.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات

يطرح اليوم البنك المركزي المصري، سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وبحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.