ضبط 10 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط 10 أطنان و400 كيلو دقيق مدعم مخصصة للمخابز البلدية، مهربة للسوق السوداء بمركز بسيون للبيع، بهدف التربح المالي دون وجه حق.كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تموينية قادها مدير إدارة تموين بسيون ومدير الرقابة التموينية، من ضبط 208 "شكائر" دقيق بلدى مدعم، بإجمالى وزن 10أطنان و400 كيلو، مهربة للبيع بالسوق السوداء.وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.