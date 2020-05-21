السيسي: لا نقبل التقاضي بين أجهزة الدولة في المحاكم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه من غير المعقول أن تقاضي أجهزة الدولة بعضها البعض، موجها التحية لمحافظ الإسكندرية بعد حل خلاف بين المحافظة وبنك مصر بسبب قطعة أرض، والتصالح دون استكمال إجراءات التقاضي.وأضاف، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن التقاضي بين أجهزة الدولة يجب أن يكون آخر إجراء نصل له، متابعا: "ده المفروض منقبلوش لا مواطنين ولا مسئولين".ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.