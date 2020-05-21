مواليد 5 أبراج لا يعطون العلاقة العاطفية اهتمامًا كافيًا.. من هم؟

- برج الدلو:



- برج الجوزاء:



- برج الحمل:



- برج القوس:



- برج الجدي:



تتطلب العلاقة العاطفية جهدًا من كلا الطرفين الشريكين في العلاقة، لأن نجاحها واستقرارها لا يتحقق تلقائيًا، وهناك الكثير من الأشخاص لا يبذلون جهدًا كافيًا في العلاقة وينتهي بهم الأمر بالاستخفاف بها، حيث عادة ما يظنون أن مجرد دعم الشريك دون وضع احتياجاته في الاعتبار هو دورهم، ولكن ذلك ليس صحيحًا فالسعي المستمر لتحسين الأمور وتعزيز العلاقة جنبًا إلى جنب مع دعم الشريك وغيره، هو ما تحتاجه العلاقة لتستقر وتنجح.تتحدث اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن 5 أبراج تستخف بالعلاقة العاطفية ولا تهتم بالشريك.العمل يأتي في صدارة أولويات مواليد برج الدلو، فكل ما يخص مشاريعهم وحياتهم المهنية دائمًا ما يكون له القدر الأكبر من الاهتمام والحيز الأكبر في حياتهم، وذلك على حساب حياتهم العاطفية التي نادرًا ما يبذلون فيها الجهد المطلوب لتحقيق الاستقرار والنجاح.مشكلة مواليد برج الجوزاء هي صب تركيزهم على الحاضر فقط دون التفكير بشأن المستقبل وخططه، فدائما ما يواجهون صعوبة في إظهار اهتمام بشأن خطط المستقبل مع الشريك أو العمل عليها، كما أنهم يكرهون التفاصيل وعادة ما يتجاهلوها دون إدراك أن ذلك يمكن أن يؤذي الشريك وبجانب تركيزهم على احتياجاتهم الخاصة، يواجهون صعوبة في التركيز على احتياجات الشريك ويهملوها.حياة مواليد برج الحمل مزدحمة ومليئة بالالتزامات والأشخاص ويصبون تركيزهم عليها مع إهمال العلاقة حتى في أبسط التفاصيل، حيث قد ينسون أن يسألوا الشريك عن أحواله، وفي بعض الأحيان يصبحون أشخاصًا هجوميين دون سبب ويسيطر عليهم لسانهم السليط، مما يؤدي إلى تفاقم الأمور في العلاقة.يقع مواليد برج القوس في فخ أخذ الأمور كأمر مسلم به مفترضين أن كل شيء على ما يرام، قبل أن تتفاقم الأمور في العلاقة وتنفجر في وجههم، وبجانب ما قد يواجهوه من مشاكل في العلاقة، فهم كثيرًا ما يتسببون في عدم استقرارها، فمرة يمنحون الشريك الكثير من الاهتمام ومرة أخرى يتجاهلوه تمامًا، كما أن الاعتذار لا يأتي في قاموسهم حتى إذا كان مخطئيين.على عكس ما تتطلبه أي علاقة، لا يتخذ مواليد برج الجدي أي خطوة للتغيير عندما يروا أن العلاقة تتخللها مشاكل وتتطلب منهم بذل مجهود حتى لو كان بسيط، فهم يتذمرون مما يحدث دون البحث عن حلول.