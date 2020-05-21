إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها في مركزى رشيد وأبوالمطامير عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها 4 حالات تعد بقرية إدفينا مركز رشيد، وقرية كوم الفرج على مساحة إجمالية 382م2 حيث تمت إزالة مبنى بالخرسانة المسلحة من ثلاثة طوابق بمساحة ١٩٦م٢ ومبني من طابق واحد على مساحة 186 م2 ومباني خرسانية بالطوب الأحمر.