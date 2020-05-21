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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«لخدمة 53 ألف أسرة بالإسكندرية».. تعرف على مشروع «بشاير الخير3»

الخميس 21/مايو/2020 - 12:22 م
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
هبه عويضه
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع بشاير الخير 3 بمحافظة الإسكندرية، وهو مشروع التطوير الحضاري، بمنطقة مأوى الصيادين "غرب الإسكندرية، حيث يأتي مشروع بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروعي بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2، والذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي بالمناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية.

وخلال التقرير التالي تنشر «الدستور» كل ما تريد معرفته عن مشروع بشاير الخير 3.

•بشاير الخير 3 تضم قسمين الأول منطقة الأهالى، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ والقسم الثانى من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا.

القسم الأول " منطقة الأهالي"
• تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

•يضم مشروع "بشاير الخير 3"، 10 آلاف و624 وحدة سكنية.

•تتكون المنطقة السكنية من 100 بلوك سكنى بعدد 200 عمارة

•تسع الوحدات السكنية نحو 53120 فردًا.

• يضم المشروع 3 مناطق خدمية تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، و5 مساجد ووكنيسة ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

القسم الثاني" المنطقة الإستثمارية"

تضم المنطقة الاستثمارية 16 بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة 28 ألف متر مربع

•12 دورًا سكنيًا بإجمالي 1536 وحدة سكنية.

•تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا،

• يضم 11 قاعة متعددة الاغراض.

•103 مسطح تجاري مختلف المساحات، بينهم 39 مسطح بمتوسط 175 مترا مربعا، بالواجهة الأمامية، و64 مسطحا تجاريا بمتوسط 30 مترا مربعا بالواجهة الخلفية.

•1000 باكية جراج انتظار سيارات.

• يضم مجمع سينمات ومجمع بنوك، وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالى مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين، وروف بإجمالى 5.654 م٢.

•محطة وقود على مساحة 3767 م٢، بالإضافة إلى

•مبنيان مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بإجمالى مسطح المبنيين 28 ألفا و772 مترا
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3
مشروع بشاير الخير3

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