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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:22 م
مولود
مولود
وكالات
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أعلن وزير الصحة في دولة جنوب إفريقيا، زويلي مكهايز، عن وفاة مولود عمره يومان لإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما أعلنه الوزير في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، وُلِد الطفل في موعد سابق لأوانه، لأم مصابة بالمرض، وكان يعاني مشاكل في الرئتين.

وتعد الوفاة بفيروس كورونا بين الرضع حالة شديدة الندرة.

وأكد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن هذه هي أول حالة وفاة من نوعها في القارة السمراء.

كانت حكومة جنوب إفريقيا فرضت في نهاية مارس قيودًا صارمة على الخروج من المنازل لمكافحة فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى تهديد حياة الملايين في جنوب إفريقيا الذين يعملون بشكل غير منتظم أو الذين ليس لديهم عمل، حيث تفاقم وضع الفقر والأمن الغذائي على نحو مأساوي.

وسجلت جنوب إفريقيا حتى الآن 18 ألفًا وثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالمرض 339 حالة.

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