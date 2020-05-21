مصرع قائد دراجة بخارية في حادث بالعياط

لقى شاب مصرعه في حادث مروري، اليوم الخميس، أثناء قيادته دراجة بخارية بإحدى قرى العياط في محافظة الجيزة.كان مركز شرطة العياط تلقى بلاغًا يفيد مصرع شاب في حادث مروري أثناء قيادته دراجة بخارية، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتبين أن الشاب يدعى " ك.م"، وتم نقل جثته إلى مستشفى العياط، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.