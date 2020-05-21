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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتابع استعدادات استقبال 1000 عائد من الخارج

الخميس 21/مايو/2020 - 12:21 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استعداد الجامعة لاستقبال 1000 مصري من العائدين من الخارج، وذلك بعدد من مباني مدنها الجامعية.

يأتي هذا انطلاقًا من حرص الجامعة على المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتيسير عودة المصريين من الخارج، وتنفيذًا لخطة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي من أجل تسهيل مقرات إقامة كريمة لهم خلال فترة الحجر الصحي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط داخل عدد من مباني المدن الجامعية المخصصة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك بحضور الأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير قطاع المدن الجامعية طلاب.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن مطلع الأسبوع القادم سوف يشهد بإذن الله توالى وصول عدد من الطائرات التى تقل ضيوف جامعة أسيوط من أهلنا وذوينا من المصريين العائدين من بعض الدول العربية الشقيقة والمقرر وصولهم إلى مطار أسيوط الدولي.

وسوف يكون فى انتظارهم عدد من أتوبيسات الجامعة لتقلهم إلى مقر إقامتهم بالمدينة الجامعية، وكذلك تم التنسيق مع الجهات الخاصة بمحافظة أسيوط للتأكد من توفير لهم كافة سبل الدعم والرعاية خلال فترة الحجر الطبي من رعاية صحية ووجبات غذائية.

وأشار رئيس الجامعة إلى اطمئنانه خلال الجولة على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير إقامة كريمة لأهلنا وذوينا من العائدين، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش 4 مباني كاملة بطاقة استيعابية تبلغ 825 وتوفير ما يلزمها من مراتب جديدة وفرش جديد للأسرة ومرواح فى كل غرفة ومد شبكة واي فاى للمباني، إلى جانب أجهزة ثلاجات وبوتاجازات داخل كل دور فى حال الحاجة إليهم.

كما تم الانتهاء من إجراء عمليات رفع لكفاءة البنية التحتية وأعمال الصيانة والإحلال للمباني المستهدفة ودورات المياه بها، منوها إلى أنه جارى الانتهاء أيضًا من تجهيز المبنى الخامس بطاقة استيعابية 175 فردًا خلال الفترة الوجيزة القادمة لاكتمال الطاقة الاستيعابية المقرر بمباني المدينة والتي تبلع استيعاب 1000 مصري من العائدين.
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

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