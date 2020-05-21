ضبط مسجل بـ90 طربة حشيش «بضاعة العيد»

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط أحد العناصر الإجرامية يتاجر في المواد المخدرة وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش كان ينوي بيعها بالتزامن مع عيد الفطر، في محافظة الإسماعيلية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تمَّ ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته "90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجرامًا ومبلغ مالي".بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 750 ألف جنيه، وأنه كان ينوي بيعها بالتزامن مع عيد الفطر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.