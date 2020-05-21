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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تساهم في 5 آلاف قطعة قماش لمستشفيات العزل (صور)

الخميس 21/مايو/2020 - 12:18 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تحت رعاية وزارة الطيران المدني شاركت وزارة التضامن الإجتماعي في تصنيع 5000 آلاف قطعة قماش، تشمل ملايات وأكياس وسائد من خلال مصنع الزي التابع لشركة مصرللطيران للصناعات المكملة لتوزيعهم على بعض مستشفيات العزل التي تستقبل حالات فيروس كورونا، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي توليها مصر للطيران اهتماما بالغا منذ نشأتها في السابع من مايو عام 1932، وفى ضوء دورها الوطني.

وأضاف أن مصر للطيران لا تتأخر عن المشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية التي تساهم في التعامل مع هذه الجائحة الكبيرة الأمر الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها تجاه علاقتها مع المجتمع وهذا من منطلق دورها كشركة وطنية يقتدي بها الكثيرون.

وقد قام العاملون بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية اثناء العمل علي تصنيع وتجهيز الشحنة من ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم وكذلك أثناء تسليم الشحنة، وقد تم مراجعة الشحنة من قبل فريق السلامة والجودة التابع للشركة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.
«مصر للطيران» تساهم في 5 آلاف قطعة قماش لمستشفيات العزل (صور)
«مصر للطيران» تساهم في 5 آلاف قطعة قماش لمستشفيات العزل (صور)
«مصر للطيران» تساهم في 5 آلاف قطعة قماش لمستشفيات العزل (صور)
«مصر للطيران» تساهم في 5 آلاف قطعة قماش لمستشفيات العزل (صور)

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