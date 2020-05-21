جهاز «بدر» يدشن مقرًا لتقديم اشتراكات «كارتة» طريق السويس

دشن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، مقرًا لتقديم اشتراكات كارتة طريق السويس للمواطنين المقيمين بالمدينة.وأوضح في تصريحات خاصة، أنه تم تنسيق بين جهاز المدينة والشركة الوطنية للطرق، لفتح مقر التقديم على الاشتراكات للمواطنين الراغبين من سكان المدينة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمقر الجهاز اعتبار من اليوم الخميس 21 مايو 2020.وأشار إلى أنه سيتم استقبال الطلبات بمقر خدمة المواطنين خلال المواعيد العمل الرسمية بدء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.ونبه رئيس الجهاز إلى أنه للموافقة على طلبات الاشتراك بكارتة طريق السويس، يجب إحضار بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة، مشددًا على عدم دخول المواطنين الجهاز إلا بارتداء الكمامة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.