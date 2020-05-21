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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المتحدث العسكري العراقي: اعتقال خليفة البغدادي ضربة قوية لـ«داعش»

الخميس 21/مايو/2020 - 12:15 م
يحيى رسول
يحيى رسول
ياسمين محمود
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أكد المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي ،العميد يحيى رسول، أن المعتقل عبدالناصر قرداش من أخطر إرهابيي داعش وكان مرشحا لخلافة البغدادي.

وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات صحفية لسكاي نيوز، اليوم الخميس، إن الإرهابي عبدالناصر قرداش أشرف على تنفيذ عمليات إرهابية في العراق، موضحًا أن عملية اعتقاله مبنية على معلومات استخباراتية عراقية، بالإضافة إلى أنها شكلت ضربة قوية لتنظيم داعش.

وأضاف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي أن القوات العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات نوعية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان جهاز المخابرات العراقي قد أعلن إلقاء القبض على الإرهابي عبدالناصر قرداش، المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي.

وقال الجهاز، في بيان مقتضب تداولته وسائل إعلام عراقية: "تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبدالناصر قرداش، المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

وبعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبوبكر البغدادى، على يد القوات الأمريكية بعد غارة أمريكية فى مدينة إدلب السورية، أصبح قرداش على رأس الأسماء المرشحة لخلافة البغدادي، وهما: أبوعبدالله قرداش، وإسماعيل العيثارى الملقب بـ"أبوزيد العراقى"، حيث كانا معروفين بقربهما من زعيم التنظيم الإرهابى حتى وفاته.

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