السيسي عن «تكليف الأطباء»: هذا وقت التكاتف لمواجهة كورونا

علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يدور بين الأطباء ووزارة الصحة، بشأن «التكليف»، قائلًا: «أنا لديّ علم بالجدل المثار حول تكليف الأطباء»، موجهًا حديثه للأطباء: «من فضلكم ده وقت يجب التكاتف فيه مع مصر لمواجهة هذا الأمر [فيروس كورونا]، ولكم مني كل الشكر والتقدير».وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروع «بشائر الخير 3»، اليوم الخميس: «الأطقم الطبية هما اللي شايلين الشيلة، من فضلكم خلوا بالكم معانا لما بقول الأطقم الطبية دي ناس قاعدة ليل نهار في المواجهة وكل ما ناخد بالنا هنخفف عنهم».ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.