لبنان: المصرف المركزي سيتدخل لحماية الليرة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن مصرف لبنان المركزي سيتدخل في السوق اعتبارا من اليوم الخميس لحماية الليرة اللبنانية التي تسبب انخفاض قيمتها في رفع أسعار الأغذية وبقية السلع الأولية.وقال دياب في خطاب تلفزيوني "تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيدخل في السوق اعتبار من اليوم لحماية الليرة اللبنانية، ولجم ارتفاع سعر الصرف".وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر.