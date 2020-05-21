فقدان 10 آلاف وظيفة في اليابان منذ فبراير بسبب أزمة كورونا

أعلنت وزارة العمل في اليابان أن ما يقرب من 10 آلاف شخص فقدوا وظائفهم منذ فبراير الماضي؛ بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد والناتج عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد، مما أثار مخاوف بشأن مزيد من فقدان الوظائف.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن نسبة تسريح العمال وإنهاء العقود، وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت منذ أبريل الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ، مما أدى إلى توقف الأعمال ودفع الناس إلى البقاء في منازلهم.ووفقًا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، فقد حوالي 9569 شخصًا وظائفهم حتي أمس، وبلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا الوظائف في فبراير 282 وفي مارس 835. أما خلال شهر أبريل، فخسر 2664 شخصًا وظائفهم وفي شهر مايو الحالي وصل عدد العاطلين إلى 5798 شخصًا.وفي هذا الصدد، قال مسئول بارز في وزارة العمل اليابانية: "نخشى فقدان مزيد من الوظائف".. ومن بين التدابير، حاولت الحكومة اليابانية تشجيع الشركات على الإبقاء على الموظفين من خلال تقديم إعانات للمساعدة في تحمل جزء من بدل الإجازة للموظفين الذين لا يذهبون إلى العمل مؤقتًا.