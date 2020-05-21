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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع وإصابة 14 بصحراوي البحيرة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:01 ص
حادث
حادث
البحيرة معوض هويدى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة وادى النطرون.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وهم "محمود عزت السيد المهدى" ٢٠سنة،"سما حسنى محمد" ٩سنوات، "محمد جمال عبد الناصر" ١١سنة، "حاتم أمين هندى" ٣٦سنة، "توماس كرم الشريف" ١٨سنة، "إبراهيم محمد فهد" ٣٦سنة، "إسلام حجازى على" ٢٦سنة، "مصطفى السيد خليل" ٣٠ سنة، "منى ظريف الشريف" ٢٠سنة، "محمود حسنى محمد" ١٣ سنة، "أنطونيس مختار عبدالله" ١٣سنة، "أمونيس مختار عبدالله ١٣سنة، "كرم الشريف اسناده" ٤٥ سنة.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون بينما تم نقل "أحمد السيد سالم" ٤٥ سنة، جثة هامدة، إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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