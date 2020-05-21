وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا سوف نصل إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل «صفر إصابات» بعد منتصف يوليو المقبل.وأضاف «عبدالغفار»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «بشائر الخير ٣» في الإسكندرية، أنَّ مصر تسير في طريقها الصحيح، كما أن المقارنة منطقية في معدل الإصابة والوفاة بالفيروس بين مصر وبعض الدول المتقاربة لها في المنظومة الصحية.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.