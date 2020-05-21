حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزى الفيوم وأبشواى

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ضرورة الإزالة الفورية في المهد لأى تعديات على الأراضى الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.كما أكد على مصادرة كل معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين عليها تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الزراعية، خوفًا من استغلال البعض للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بقيادة المهندس علي المهدي، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، بتنفيذ إزالة ليلية بحوض داير الناحية مساحة ١٢ سهمًا زمام جمعية سنرو القبلية.كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقيادة سيد عبداللطيف، رئيس الوحدة المحلية، بقرية تلات، بتنفيذ إزالة ليلية على مساحة واحد قيراط و١٢ سهمًا عبارة عن ردم أساس بناحية عراقي زمام جمعية تلات.