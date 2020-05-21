رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزى الفيوم وأبشواى

الخميس 21/مايو/2020 - 10:58 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ضرورة الإزالة الفورية في المهد لأى تعديات على الأراضى الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

كما أكد على مصادرة كل معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين عليها تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الزراعية، خوفًا من استغلال البعض للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بقيادة المهندس علي المهدي، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، بتنفيذ إزالة ليلية بحوض داير الناحية مساحة ١٢ سهمًا زمام جمعية سنرو القبلية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقيادة سيد عبداللطيف، رئيس الوحدة المحلية، بقرية تلات، بتنفيذ إزالة ليلية على مساحة واحد قيراط و١٢ سهمًا عبارة عن ردم أساس بناحية عراقي زمام جمعية تلات.
إزالة تعدي
إزالة تعدي
إزالة تعدي
إزالة تعدي
إزالة تعدي
إزالة تعدي

موضوعات متعلقة

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

خاص| السيسي يعتمد مخطط 4 مدن جديدة على ساحل المتوسط

30 إصابة جديدة بكورونا في مالي

السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة