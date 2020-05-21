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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تتراجع مُنهية سلسلة مكاسب

الخميس 21/مايو/2020 - 10:57 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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أنهى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات، الخميس إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز بالسوق بعد أن بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مما أثار مخاوف من احتمال المبالغة في قيمة الأسهم.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21 بالمئة إلى 20552.31 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المؤشر إلى 20734.91 نقطة وهو أقوى مستوياته منذ السادس من مارس، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1491.21 نقطة.

وصعد نيكي 8.6 بالمئة منذ بداية الربع الجاري بعد أن عاني من خسارة 20 بالمئة في الربع السابق بفعل مخاوف بشأن أضرار اقتصادية حادة ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في وقت لاحق اليوم عن 3 مناطق حول أوساكا، ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد بعد طوكيو، وقد تتخذ خطوات مماثلة بشأن طوكيو بحلول نهاية الشهر.

ومع توقعات بعمل المزيد من الأشخاص من المنازل حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، فإنه من المتوقع أن تخسر شركات السكك الحديدية إيرادات من التنقل ورحلات الشركات، بينما تستعد شركات مستحضرات التجميل لانخفاض في المبيعات.

ونزلت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية طوكيو وكيو وشرق اليابان للسكك الحديدية نحو 2.4% لكل شركة، بينما تراجع سهم وسط اليابان للسكك الحديدية 1.6% وهوى سهم شيسيدو لصناعة مستحضرات التجميل 1.8%.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم مجموعة ايروم 21.1 بالمئة بالحد الأقصى اليومي بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن مشروعها لتطوير لقاح لفيروس كورونا فاز بدعم هيئة بحثية عامة.

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