توريد 161757 طن قمح بكفرالشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، اليوم الخميس، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 161757 طنا من محصول القمح من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ.وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن المساحة من الأراضي المزروعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفا و742 فدانا، بزيادة 21 ألفا و439 فدانا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3، والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألفا و333 طنا عن العام الماضي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.