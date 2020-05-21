رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة المنيا التجارية ترصد مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 10:55 ص
أحمد راضي مخلوف
أحمد راضي مخلوف
دعاء أبو العزم
طباعة
قال أحمد راضي مخلوف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة المنيا التجارية، إن الغرفة تبرعت بمليون جنيه لمديرية الصحة بالمنيا ومحافظة المنيا والعمالة غير المنتظمة ومديرية التموين بالمحافظة.

وأضاف راضي، أن الغرفة التجارية بالمنيا أيضا قامت بعمليات تعقيم وتطيهر للمحلات التجارية والشوارع، وكذلك توزيع كمامات ومطهرات للمتعاملين بالغرفة للحفاظ علي التجار والمتعاملين مع الغرفة التجارية، كما قامت الغرفة بطباعة وتوزيع منشورات و"بروشورات" توعية للمواطنين والتجار واصحاب المحلات التجارية.

وأوضح أن المبلغ المرصود جاء في إطار حرص الغرفة على دورها المجتمعى فى الوقوف بجانب أبناء المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا، ولكي يكون لأعضاء الغرفة دور مجتمعي للمساعدة في إنقاذ مصابى فيروس كورونا خاصة الحالات الحرجة والمتأخرة.

وأكد راضي، أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولابد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك لتعزيز الدور المجتمعي للتجار، وأهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.

وكانت الغرفة التجارية بالمنيا أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات وإدارة الأزمات منذ بداية جائحة كورونا لمنع الاحتكار ومراقبة الأسواق تعمل على مدار الساعة وذلك لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومدى توافر السلع التموينية والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري، وكذلك توعية التجار بعدم التزاحم وبتوفير السلع الأساسية للمواطن.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة