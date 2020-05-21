السيسي للمواطنين: اطمئنوا واحذروا.. أزمة كورونا تدار باحترافية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها القدرات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وباقي الأمراض الأخرى، والتي تتمثل في أجهزة العناية المركزة وأجهزة التنفس.وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين بشأن فيروس كورونا قائلًا: "اطمئنوا واحذروا، لأن الموضوع يدار بشكل علمي واحترافي ومهني كإدارة أزمة وقدرات دولة"، مؤكدًا أن حجم الأسرة والرعاية المركزة يؤكد أن لدينا قدرات ولكنها تُستخدم مع أمراض أخرى أيضًا.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.