غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، يوم غدٍ الجمعة، التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والموافق 22 مايو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.وأضاف نجم، في بيان الخميس، أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرًا: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".وأشار مستشار المفتي إلى أن الدكتور شوقي علام سوف يصدر بيانًا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.