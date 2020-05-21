صرف 3.8 مليون جنيه لـ3 آلاف عامل باتحاد العمال والمؤسسة الثقافية

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين، و889 ألفًا و420 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ3193 عاملًا بالمؤسسة الثقافية العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بهما ووفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمنيات.جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.وقال الوزير، إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورًا بعد أن أصدر توجيهاته لمديري مديرية القوى العاملة بالقاهرة والقليوبية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر المبارك.وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.