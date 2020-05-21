مطلب برلماني لتوضيح أسباب عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالكيلو 2

طالب اللواء أشرف عمارة، النائب البرلماني بالإسماعيلية باستيضاح عاجل لسياسة الحكومة بشأن إنهاء مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية وخاصة منطقة الكيلو2.وشدد على ضرورة إنهاء مشكلة الوصلات المنزلية بشوارع المنطقة وضرورة تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وإدراج باقي الشوارع والمناطق التي لم يشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي على الخطة العاجلة للحكومة منعًا لحدوث كوارث بيئية وصحية.جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أشرف عمارة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة الأهالي من سوء شبكة الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية، وقرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.وأشار النائب أشرف عمارة، فى بيان له، إلى أن أهالي الإسماعيلية طالبوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية بشكل عام، ومنطقة الكيلو ٢ بشكل خاص، موضحًا أن مطالب الأهالي كانت عبر وسائل اتصال عديدة، منها عبر البرامج الإذاعية المختلفة، ومكاتبات رسمية لمحافظي الإسماعيلية السابقين، ولمسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المشكلة كانت محل وعود دون تنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.واستعرض عمارة، خلال طلب المناقشة خطورة الوضع البيئي والصحي الذي يعاني منه أهالي قرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.. وقال: إن منطقة الكيلو2 تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتعاني من مشكلة سوء التخطيط، وانتشار بؤر التعديات على الأراضي الزراعية، وتنعدم فيها مراكز الخدمات على الرغم من وقوعها على طريقي الإسماعيلية القاهرة، والإسماعيلية بورسعيد، مشيرًا إلى أن أهالي القرية يعانون على مدار 40 عامًا حيث إن مساكن القرية وشوارعها غارقة بصفة مستمرة في مياه الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.وأضاف: لا يوجد أسباب لتعطيل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد انتهاء أزمة التبعية الإدارية والمحلية، وقد صدور القرار الذي طالبت به في وقت سابق بنقل تبعيتها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية.كان النائب أشرف عمارة قد تقدم بعدة طلبات إحاطة حول مشكلة الصرف الصحي بالإسماعيلية، منها في ديسمبر 2017 للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، بشأن ما وصفه بـضعف كفاءة وتهالك محطة مياه معالجة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، وطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب في أغسطس 2019م، حول إنهيار شبكة الصرف الصحي بالإسماعيلية.