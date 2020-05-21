مطلب برلماني لتوضيح أسباب عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالكيلو 2
الخميس 21/مايو/2020 - 10:50 ص
مصطفى ديابطباعة
طالب اللواء أشرف عمارة، النائب البرلماني بالإسماعيلية باستيضاح عاجل لسياسة الحكومة بشأن إنهاء مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية وخاصة منطقة الكيلو2.
وشدد على ضرورة إنهاء مشكلة الوصلات المنزلية بشوارع المنطقة وضرورة تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وإدراج باقي الشوارع والمناطق التي لم يشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي على الخطة العاجلة للحكومة منعًا لحدوث كوارث بيئية وصحية.
جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أشرف عمارة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة الأهالي من سوء شبكة الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية، وقرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.
وأشار النائب أشرف عمارة، فى بيان له، إلى أن أهالي الإسماعيلية طالبوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية بشكل عام، ومنطقة الكيلو ٢ بشكل خاص، موضحًا أن مطالب الأهالي كانت عبر وسائل اتصال عديدة، منها عبر البرامج الإذاعية المختلفة، ومكاتبات رسمية لمحافظي الإسماعيلية السابقين، ولمسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المشكلة كانت محل وعود دون تنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
واستعرض عمارة، خلال طلب المناقشة خطورة الوضع البيئي والصحي الذي يعاني منه أهالي قرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.. وقال: إن منطقة الكيلو2 تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتعاني من مشكلة سوء التخطيط، وانتشار بؤر التعديات على الأراضي الزراعية، وتنعدم فيها مراكز الخدمات على الرغم من وقوعها على طريقي الإسماعيلية القاهرة، والإسماعيلية بورسعيد، مشيرًا إلى أن أهالي القرية يعانون على مدار 40 عامًا حيث إن مساكن القرية وشوارعها غارقة بصفة مستمرة في مياه الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.
وأضاف: لا يوجد أسباب لتعطيل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد انتهاء أزمة التبعية الإدارية والمحلية، وقد صدور القرار الذي طالبت به في وقت سابق بنقل تبعيتها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية.
كان النائب أشرف عمارة قد تقدم بعدة طلبات إحاطة حول مشكلة الصرف الصحي بالإسماعيلية، منها في ديسمبر 2017 للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، بشأن ما وصفه بـضعف كفاءة وتهالك محطة مياه معالجة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، وطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب في أغسطس 2019م، حول إنهيار شبكة الصرف الصحي بالإسماعيلية.
وشدد على ضرورة إنهاء مشكلة الوصلات المنزلية بشوارع المنطقة وضرورة تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وإدراج باقي الشوارع والمناطق التي لم يشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي على الخطة العاجلة للحكومة منعًا لحدوث كوارث بيئية وصحية.
جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أشرف عمارة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة الأهالي من سوء شبكة الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية، وقرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.
وأشار النائب أشرف عمارة، فى بيان له، إلى أن أهالي الإسماعيلية طالبوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية بشكل عام، ومنطقة الكيلو ٢ بشكل خاص، موضحًا أن مطالب الأهالي كانت عبر وسائل اتصال عديدة، منها عبر البرامج الإذاعية المختلفة، ومكاتبات رسمية لمحافظي الإسماعيلية السابقين، ولمسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المشكلة كانت محل وعود دون تنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
واستعرض عمارة، خلال طلب المناقشة خطورة الوضع البيئي والصحي الذي يعاني منه أهالي قرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.. وقال: إن منطقة الكيلو2 تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتعاني من مشكلة سوء التخطيط، وانتشار بؤر التعديات على الأراضي الزراعية، وتنعدم فيها مراكز الخدمات على الرغم من وقوعها على طريقي الإسماعيلية القاهرة، والإسماعيلية بورسعيد، مشيرًا إلى أن أهالي القرية يعانون على مدار 40 عامًا حيث إن مساكن القرية وشوارعها غارقة بصفة مستمرة في مياه الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.
وأضاف: لا يوجد أسباب لتعطيل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد انتهاء أزمة التبعية الإدارية والمحلية، وقد صدور القرار الذي طالبت به في وقت سابق بنقل تبعيتها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية.
كان النائب أشرف عمارة قد تقدم بعدة طلبات إحاطة حول مشكلة الصرف الصحي بالإسماعيلية، منها في ديسمبر 2017 للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، بشأن ما وصفه بـضعف كفاءة وتهالك محطة مياه معالجة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، وطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب في أغسطس 2019م، حول إنهيار شبكة الصرف الصحي بالإسماعيلية.