توريد 280863 طن قمح بالبحيرة

أعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة أنه تم استلام 6070.011 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 20 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي التوريد 280863.454 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس 21 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وأشار إلى أنه جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لأستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.