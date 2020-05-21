التعليم العالي: نتوقع وصول أعداد المصابين بكورونا لـ15 ألفا غدا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معدل الزيادة اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يتجاوز 5.6% وهو معدل لا يزال آمنًا، متوقعًا أن يصل غدًا أعداد المصابين بكورونا في مصر إلى 15 ألف مصاب.وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع بشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الإحصاءات العلمية تؤكد أن كل مصاب بكورونا يمكن أن يتسبب في عدوى 3 أشخاص آخرين.. والنسبة في مصر 1.3%.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.ويأتي مشروع بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.