وصول 423 عالقًا من السعودية لميناء سفاجا ودخولهم الحجر الصحي

استقبل ميناء سفاجا البحري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العبارة "القاهرة"، والتي تقل على متنها 423 راكبا مصريا من العالقين بميناء ضبا السعودي، بعد توقف الحركة الملاحية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.و قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن فرقا مدربة من رجال الحجر الصحي بميناء سفاجا كانوا في استقبال العالقين بالسعودية لإجراء الكشف الطبي عليهم، حيث بدأت الفرق في توقيع الإجراءات الوقائية على العائدين من السعودية، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي بالمدينة الجامعية التابعة لكلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي.وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية له، أن العائدين من السعودية على متن العبارة "القاهرة" يبلغ عددهم قرابة 423 شخصا بينهم طاقم المركب وسائقو الشاحنات، وأنه جري الفحص اللازم لهم من خلال عمليات التعقيم ثم قياس درجة الحرارة، وكذلك أخذ عينة دم منهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.