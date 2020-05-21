رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ810 ملايين جنيه.. إنشاء 73 عملا صناعيا للحماية من السيول

الخميس 21/مايو/2020 - 09:24 ص
محمد عبد العاطى
محمد عبد العاطى
وائل القمحاوى
طباعة
تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من قطاع التوسع الأفقى، حول الأمطار التى سقطت يومى 16-17 مايو على بعض محافظات الوجه القبلى، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليا ضمن منظومة كبيرة من الاعمال الصناعية على اختلاف أنواعها ( سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.

وأوضح التقرير أن الأعمال الرى ينفذها قطاع التوسع الأفقى للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 ملايين جنيه وهى عبارة عن 73 عملا صناعيا بمحافظات الوجه القبلى ( 15 سدا - 29 بحيرة - 19 جسر حماية - حاجز توجيه - قناة صناعية - إنشاء مخر - 7 تأهيل مخر سيل ).

وأوضح التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات باسنا وأسيوط أثبتت كفاءتها وفاعليتها فى حصاد مياه هذه الأمطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر ب 300 ألف م3 أمام سد الإعاقة w16 وداخل البحيرة w17 الجارى تنفيذهما ضمن عمليه حماية وادى عبادى "3 ب" بمحافظة أسوان بسعة تخزينية 1،2 مليون م3 وذلك لحماية طريق ادفو مرسى علم السياحى وتكلفة 14،8 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ وجود تجمعات امطار متوسطه بموقع حفر البحيره "ب1"  الجارى تنفيذها ضمن عملية إنشاء 11 بحيرة صناعية وحاجز ترابى لحماية مشروع خط السكة الحديد أسوان القاهرة وقرى الشغب والدبابيه والمعلا والقضا المرحلة الرابعة بالأقصر، حيث تم تقدير كمية الامطار التى سقطت بحوالى 100 ألف متر مكعب وبسعة تخزينية لهذه العملية 4،75 مليون متر مكعب وتكلفة 42 مليون جنيه.

وأوضح التقرير انه تم احتجاز كمية من الامطار تقدر بـ 150 ألف م3 بالبحيرة ب1 بالكرنك الجارى تنفيذها ضمن عملية حماية منطقة العمرة والكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا حيث تبلغ السعة التخزينية للأعمال بهذه العملية 15 مليون م3 وذلك لحماية الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) وقرى نجع العمرة ونجع الكرنك وقيمة هذه العملية 84 مليون جنيه.

وتعرضت بعض المناطق بمحافظتى أسيوط وسوهاج مما أدى إلى تجمع كميات الأمطار المتساقطة بحفرية بعملية حماية البنية الأساسية بالوادي العمراني القبلي مركز ديروط- محافظة أسيوط بمكعب حوالي 10000م3 والسعة التخزينية للأعمال الصناعية بهذه العملية تبلغ 2،4 مليون م3 والغرض من هذه العملية هو حماية طريق أسيوط القاهرة الشرقي وقيمة العملية 22،6 مليون جنيه.

أوضح المهندس شحته إبراهيم أن أعمال الحماية من أخطار السيول فى نطاق محافظة قنا عبارة عن 2 بحيرة صناعية و2 حاجز ترابى لحماية نجع الكرنك وإنشاء سدين إعاقة لحماية نجع العمرة بتكلفة تقديرية 84 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 ملايين م3، بالإضافة إلى بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابى "ب 1" و"ب2" لحماية نجع البطحة بتكلفة تقديرية 122.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 ملايين م3.

وأضاف أن أعمال الحماية من أخطار السيول التى يتم تنفيذها فى نطاق محافظة الأقصر تتضمن إنشاء 11 (بحيرة صناعية وحاجز ترابي)  لحماية  قرية الشغب ــ نجع الدبابية ــ قرية المعلة ــ نجع خور القضا ـ نجع المساعيد ) المرحلة الرابعة بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه وبسعة تخزينية 882 ألف م٣ .

وأشار شحته إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال فى محافظة أسوان، تتضمن إنشاء بحيرة صناعية ب3 وحاجز ترابى وسد إعاقة لحماية وادى الخريط  [1 –  أ] بمركز كوم أمبو – بتكلفة تقديرية بتكلفة 141.173 مليون جنيه وبسعة تخزينية 34000000 م3، وكذلك بحيرة صناعية ب1 وحاجز ترابى بوادي نتش وسدين إعاقة "م2" و"ر2" لحماية وادى خريط  الرئيسى بتكلفة تقديرية 97.5 مليون جنيه وبسعة تخزينية 29 مليون م3.

وأضاف انه يتم انشاء 2 بحيرة صناعية و2 حاجز ترابى ( ب7-W13) و( ب8-W14) و2 سد إعاقة م3 (w12) وم4 (w15)  لحماية وادى عبادى (3أ) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرة 22.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4.560 مليون م3، وبحيرة صناعية وحاجز ترابى  ( ب10-W19 ) و2 سد إعاقة  (م 5- w16 ) و(م6 - w18)  لحماية وادى عبادى (3ب) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14.7 بسعة تخزينية 1200000م3 .

كما يتم انشاء 3 بحيرات صناعية و3 حواجز ترابية (ب9-W17) و(ب11-W20) و(بw21-12) لحماية وادى عبادى (3ج) – مركز ادفو – محافظة أسوان من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 30.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 3700000م3، بالإضافة إلى 4 بحيرات صناعية و4 حواجز ترابية (ب13-W22) و(ب14-W23) و(ب15-W24) و(ب16- W25) لحماية وادى عبادى (3د) بتكلفة تقديرية 21.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2000000م3.

وفى محافظة أسيوط يتم تنفيذ عملية لحماية البنية الأساسية لطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 22،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3، واستكمالها بتكلفة تقديرية 27 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4500000 م3.

ويتم أيضا تنفيذ عملية حماية البنية الاساسية للوادي العمراني الغربي (ب)  من أخطار السيول بمحافظة أسيوط لحماية البنية الأساسية قرية الحوطا الشرقية – مركز ديروط – أسيوط من اخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 1100000 م3، وعملية أخرى بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بتكلفة تقديرية 13،5 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 937000 م3، ومنطقة القرنة بتكلفة تقديرية 1،9 مليون وبسعة تخزينية 60000 م3، ومصب مخر سيل وادى نزلة عمارة بتكلفة تقديرية 5،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 275000 م3.

وتنفذ وزارة الرى العديد من الأعمال لحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا، منها قري زاوية الجدامى بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية 32 مليون جنيه وسعة تخزينية 315000 م3.

أما فى محافظة بنى سويف فيتم تنفيذ عملية إعادة تأهيل مخر سيل سنور بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه.

وفى محافظة الجيزة يتم إنشاء مخر سيل وادي متين البحري لحماية منطقة أطفيح بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه، وتأهيل مخر سيل الديسمى بتكلفة تقديرية  3 مليون جنيه، وتأهيل مخر سيل اطفيح ومخر سيل الكريمات بتكلفة تقديرية 3،2 مليون جنيه، ومخر سيل الودى، ومخر سيل المنشى  بتكلفة تقديرية 3،1 مليون جنيه.

أما فى محافظة القاهرة يتم انشاء عملية إنشاء سد "م1" و"م2" لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وسعة تخزينية 1625000 م.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| السيسي يعتمد مخطط 4 مدن جديدة على ساحل المتوسط

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة