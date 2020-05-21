بـ810 ملايين جنيه.. إنشاء 73 عملا صناعيا للحماية من السيول

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من قطاع التوسع الأفقى، حول الأمطار التى سقطت يومى 16-17 مايو على بعض محافظات الوجه القبلى، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليا ضمن منظومة كبيرة من الاعمال الصناعية على اختلاف أنواعها ( سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.وأوضح التقرير أن الأعمال الرى ينفذها قطاع التوسع الأفقى للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 ملايين جنيه وهى عبارة عن 73 عملا صناعيا بمحافظات الوجه القبلى ( 15 سدا - 29 بحيرة - 19 جسر حماية - حاجز توجيه - قناة صناعية - إنشاء مخر - 7 تأهيل مخر سيل ).وأوضح التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات باسنا وأسيوط أثبتت كفاءتها وفاعليتها فى حصاد مياه هذه الأمطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر ب 300 ألف م3 أمام سد الإعاقة w16 وداخل البحيرة w17 الجارى تنفيذهما ضمن عمليه حماية وادى عبادى "3 ب" بمحافظة أسوان بسعة تخزينية 1،2 مليون م3 وذلك لحماية طريق ادفو مرسى علم السياحى وتكلفة 14،8 مليون جنيه.وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ وجود تجمعات امطار متوسطه بموقع حفر البحيره "ب1" الجارى تنفيذها ضمن عملية إنشاء 11 بحيرة صناعية وحاجز ترابى لحماية مشروع خط السكة الحديد أسوان القاهرة وقرى الشغب والدبابيه والمعلا والقضا المرحلة الرابعة بالأقصر، حيث تم تقدير كمية الامطار التى سقطت بحوالى 100 ألف متر مكعب وبسعة تخزينية لهذه العملية 4،75 مليون متر مكعب وتكلفة 42 مليون جنيه.وأوضح التقرير انه تم احتجاز كمية من الامطار تقدر بـ 150 ألف م3 بالبحيرة ب1 بالكرنك الجارى تنفيذها ضمن عملية حماية منطقة العمرة والكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا حيث تبلغ السعة التخزينية للأعمال بهذه العملية 15 مليون م3 وذلك لحماية الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) وقرى نجع العمرة ونجع الكرنك وقيمة هذه العملية 84 مليون جنيه.وتعرضت بعض المناطق بمحافظتى أسيوط وسوهاج مما أدى إلى تجمع كميات الأمطار المتساقطة بحفرية بعملية حماية البنية الأساسية بالوادي العمراني القبلي مركز ديروط- محافظة أسيوط بمكعب حوالي 10000م3 والسعة التخزينية للأعمال الصناعية بهذه العملية تبلغ 2،4 مليون م3 والغرض من هذه العملية هو حماية طريق أسيوط القاهرة الشرقي وقيمة العملية 22،6 مليون جنيه.أوضح المهندس شحته إبراهيم أن أعمال الحماية من أخطار السيول فى نطاق محافظة قنا عبارة عن 2 بحيرة صناعية و2 حاجز ترابى لحماية نجع الكرنك وإنشاء سدين إعاقة لحماية نجع العمرة بتكلفة تقديرية 84 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 ملايين م3، بالإضافة إلى بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابى "ب 1" و"ب2" لحماية نجع البطحة بتكلفة تقديرية 122.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 ملايين م3.وأضاف أن أعمال الحماية من أخطار السيول التى يتم تنفيذها فى نطاق محافظة الأقصر تتضمن إنشاء 11 (بحيرة صناعية وحاجز ترابي) لحماية قرية الشغب ــ نجع الدبابية ــ قرية المعلة ــ نجع خور القضا ـ نجع المساعيد ) المرحلة الرابعة بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه وبسعة تخزينية 882 ألف م٣ .وأشار شحته إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال فى محافظة أسوان، تتضمن إنشاء بحيرة صناعية ب3 وحاجز ترابى وسد إعاقة لحماية وادى الخريط [1 – أ] بمركز كوم أمبو – بتكلفة تقديرية بتكلفة 141.173 مليون جنيه وبسعة تخزينية 34000000 م3، وكذلك بحيرة صناعية ب1 وحاجز ترابى بوادي نتش وسدين إعاقة "م2" و"ر2" لحماية وادى خريط الرئيسى بتكلفة تقديرية 97.5 مليون جنيه وبسعة تخزينية 29 مليون م3.وأضاف انه يتم انشاء 2 بحيرة صناعية و2 حاجز ترابى ( ب7-W13) و( ب8-W14) و2 سد إعاقة م3 (w12) وم4 (w15) لحماية وادى عبادى (3أ) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرة 22.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4.560 مليون م3، وبحيرة صناعية وحاجز ترابى ( ب10-W19 ) و2 سد إعاقة (م 5- w16 ) و(م6 - w18) لحماية وادى عبادى (3ب) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14.7 بسعة تخزينية 1200000م3 .كما يتم انشاء 3 بحيرات صناعية و3 حواجز ترابية (ب9-W17) و(ب11-W20) و(بw21-12) لحماية وادى عبادى (3ج) – مركز ادفو – محافظة أسوان من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 30.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 3700000م3، بالإضافة إلى 4 بحيرات صناعية و4 حواجز ترابية (ب13-W22) و(ب14-W23) و(ب15-W24) و(ب16- W25) لحماية وادى عبادى (3د) بتكلفة تقديرية 21.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2000000م3.وفى محافظة أسيوط يتم تنفيذ عملية لحماية البنية الأساسية لطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 22،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3، واستكمالها بتكلفة تقديرية 27 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4500000 م3.ويتم أيضا تنفيذ عملية حماية البنية الاساسية للوادي العمراني الغربي (ب) من أخطار السيول بمحافظة أسيوط لحماية البنية الأساسية قرية الحوطا الشرقية – مركز ديروط – أسيوط من اخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 1100000 م3، وعملية أخرى بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3.وأشار إلى أنه يتم تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بتكلفة تقديرية 13،5 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 937000 م3، ومنطقة القرنة بتكلفة تقديرية 1،9 مليون وبسعة تخزينية 60000 م3، ومصب مخر سيل وادى نزلة عمارة بتكلفة تقديرية 5،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 275000 م3.وتنفذ وزارة الرى العديد من الأعمال لحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا، منها قري زاوية الجدامى بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية 32 مليون جنيه وسعة تخزينية 315000 م3.أما فى محافظة بنى سويف فيتم تنفيذ عملية إعادة تأهيل مخر سيل سنور بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه.وفى محافظة الجيزة يتم إنشاء مخر سيل وادي متين البحري لحماية منطقة أطفيح بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه، وتأهيل مخر سيل الديسمى بتكلفة تقديرية 3 مليون جنيه، وتأهيل مخر سيل اطفيح ومخر سيل الكريمات بتكلفة تقديرية 3،2 مليون جنيه، ومخر سيل الودى، ومخر سيل المنشى بتكلفة تقديرية 3،1 مليون جنيه.أما فى محافظة القاهرة يتم انشاء عملية إنشاء سد "م1" و"م2" لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وسعة تخزينية 1625000 م.