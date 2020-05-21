دفن سيدة دهسها قطار العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس، بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها الطريق بمنطقة العياط، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط، من الأهالي يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار.وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين مصرع سيدة مسنة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولا شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ووتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.