المركزى البرازيلى: سنواصل التدخل فى سوق الصرف إذا لزم الأمر

قال روبرتو كامبوس نيتو، محافظ البنك المركزي البرازيلي، إن زيادة التدخل الحكومي في سوق الصرف خلال الأيام الماضية جاء بسبب التفاوت الذي رصدته السلطات البرازيلية مع الاقتصادات المناظرة، مضيفا أنه يمكن زيادة التدخل إذا لزم الأمر.وقال كامبوس في مؤتمر عبر الإنترنت مع الاتحاد البرازيلي للصناعات الأساسية إن أسعار الصرف في البرازيل متقلبة والحكومة عززت من تدخلها لأن الأوضاع في البلاد كانت بعيدة عن الاقتصادات الصاعدة الأخرى، وأيضا عن حقيقة أسس الاقتصاد البرازيلي.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كامبوس نيتو القول إن البرازيل لديها احتياطي كبير من النقد الأجنبي، مضيفا أن البنك المركزي قد يعلن خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من الإجراءات عقب خطوات زيادة السيولة النقدية التي اتخذها بالفعل.ويعتزم البنك المركزي البرازيلي زيادة أسعار الفائدة إذا استمر اضطراب الأسواق المالية.في الوقت نفسه فإن عودة الاستهلاك في المناطق البرازيلية التي طبقت إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتلك التي لم يتم غلقها ستكون أقل من التوقعات في العالم بسبب المخاوف من الجائحة.