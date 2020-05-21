الخارجية الروسية: عقد لقاء لرباعية الشرق الأوسط قريبا

لم تستبعد وزارة الخارجية الروسية احتمال عقد لقاء عبر الفيديو على مستوى المبعوثين الخاصين لرباعية الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة القادمة.ونقلت وكالة أنباء روسية اليوم الخميس عن مصدر رفيع المستوى بالخارجية الروسية، قوله "سيجرى لقاء في إطار الرباعية الدولية للشرق الأوسط على مستوى المبعوثين الخاصين، وسيشارك فيه عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي فرشينين".وأضاف المصدر "نتمنى أن يتم هذا اللقاء في الأيام القليلة القادمة".وتقول وسائل إعلام إن اللقاء سيخصص لما ستعلنه إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إليها، وكذلك لمناقشة إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وقف جميع الاتفاقيات السابقة مع تل أبيب.كما سيبحث اللقاء، بحسب وسائل الإعلام هذه، سبل العودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.