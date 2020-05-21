وفاة 424 شخصًا بفيروس كورونا فى المكسيك خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة وذلك في حصيلة وفيات يومية قياسية منذ ظهور الوباء.ووفقا للإحصاء الرسمي فإن عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد وصل إلى 56594 بينما ارتفعت الوفيات إلى 6090 في المجمل.وسجلت المكسيك أكبر حصيلة يومية للإصابات المؤكدة يوم الثلاثاء بالإعلان عن 2713 حالة إصابة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.