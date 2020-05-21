رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«انشقاق الحزب الحاكم» معركة جديدة تواجه ماكرون

الخميس 21/مايو/2020 - 07:48 ص
ماكرون
ماكرون
أ ش أ
طباعة
جاء انشقاق 17 نائبا من الحزب الحاكم في فرنسا (الجمهورية إلى الأمام) ليشكل مأزقا جديدا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فقده للغالبية البرلمانية المطلقة التي كان يتمتع بها، وهو ما يضعه أمام تحد صعب لاسيما في ظل الأجواء المتردية التي تشهدها البلاد حاليا من جراء تفشي وباء (كورونا)، الذي اجتاح دول العالم وعلى رأسها فرنسا.

وكان 17 نائبا برلمانيا قد أعلنوا - أول أمس - عن تشكيل تكتل سياسي جديد يحمل اسم (بيئة ديمقراطية تضامن) ليصبح المجموعة الحزبية التاسعة في البرلمان الفرنسي، وينبثق هؤلاء النواب من حزب (الجمهورية إلى الأمام) ولكنهم أعلنوا أنفسهم كنواب مستقلين مؤكدين أنهم "لا ينتمون لا للغالبية ولا للمعارضة"، ورافضين وصف ما حدث بـ"عملية انشقاق". كما أعلنوا أن هذا التكتل الجديد سيركز على قضايا البيئة والعدالة الاجتماعية وتحديث الديمقراطية، مؤكدين أنه سيكون تكتل (إيجابي وبناء)، وسيعمل على تقديم مقترحات لتجديد الحياة السياسية في البلاد.

وبتشكيل هذا التكتل الجديد، خسر الحزب الحاكم الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها بعد أن تقلص عدد نوابه إلى 288، إذ ينقصه نائب واحد لاستعادة الأغلبية المحددة بـ289 نائبا في البرلمان المكون من 577 نائبا.. ورغم تقليل البعض من أهمية هذه الخسارة على اعتبار أن ماكرون يمكنه التعويل على دعم مجموعة نواب الوسط ومجموعة أخرى من نواب اليمين المؤيدين لسياساته، فضلا عن أنه يكفي انضمام نائب جديد إلى مجموعة (الجمهورية إلى الأمام) حتى تستعيد الأكثرية المطلقة، إلا أنه يجب الوقوف عند هذا الحدث.

فقد بات لافتا أن هذا الانشقاق أحدث هزة سياسية في المشهد الفرنسي، خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد في ضوء تفشي وباء "كورونا" وإعلان ماكرون أنه يريد "انطلاقة جديدة" وسياسات منقطعة عن السياسات السابقة.

في هذا السياق، وقبل الإعلان رسميا عن التكتل الجديد، أكد زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية جيل لوجاندر، أنه في حالة تأكيد تشكيل مثل هذا التكتل فإن ذلك سيعد خرقا للثقة مع الرئيس ماكرون الذي تم انتخاب هؤلاء النواب بتزكية منه، كما أنه خرق لثقة الناخبين الذين قاموا باختيارهم باعتبارهم أعضاء في الحزب الحاكم لتشكيل الأغلبية.

في المقابل، استغلت المعارضة هذا الانشقاق لتشن هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي ومن أبرزهم رئيس حزب الجمهوريين اليميني، كريستيان جاكوب، الذي هاجم ماكرون لفقده الأغلبية البرلمانية واعتبر ذلك مؤشرا على عدم سيطرته على حزبه. كما رأى نائب في حزب الجمهوريين بأن ما يحدث يعكس صميم اللعبة الطبيعية للديمقراطية، بينما وصف نائب يساري انشقاق هؤلاء النواب بــ "الخبر السار".

في ضوء ما سبق، يرى المراقبون أن ما حدث يشكل علامة فارقة في المشهد السياسي الفرنسي، فهو يظهر بالدليل القاطع أن قبضة ماكرون على الحزب والمجموعة البرلمانية تراجعت بدرجة كبيرة بعد أن كانت مطلقة خلال العامين السابقين، وهو ما ظهر بوضوح داخل الحزب خلال الاستعدادات للانتخابات المحلية في مارس الماضي ووجود اعتراضات على مرشحي الحزب لبعض المدن مثل العاصمة باريس.

ووفقا للمراقبين، فإن هذ الانشقاق يعكس حالة من عدم الرضا سادت بين نواب حزب ماكرون، الذين دخلوا إلى البرلمان في يونيو 2017، ولم يعودوا من المؤيدين لسياسات الحكومة المتبعة.

فمن الملاحظ أن معظم النواب الذين شكلوا هذا التكتل الجديد من الجناح اليساري للحزب الحاكم، وهم يعتبرون في غالبيتهم أن ماكرون انتهج خطا بعيدا عن الخط الوسطي الذي كان يعد به، كما أن سياساته منذ وصوله للحكم تجنح أكثر نحو اليمين، وهو ما عكسته استطلاعات الرأي التي أظهرت ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي لدى ناخبي اليمين عنها في أوساط اليسار.

ويؤكد هذا الفريق من المراقبين أن هذا الانشقاق يمثل معركة جديدة أمام الرئيس ماكرون في النصف الثاني من ولايته الرئاسية لاسيما أنه قد يفتح الباب لمزيد من الانشقاقات الجديدة بعدما أعلن مؤسسو التكتل الجديد إنهم في "نهج مفتوح" ويدعون النواب الذين يجدون التكتل الجديد معبرا عنهم للانضمام إليهم، وهو ما قد يضع الرئيس ماكرون في مأزق حقيقي خاصة في المرحلة الراهنة التي يقود فيها البلاد للنجاة من التداعيات الكارثية لكورونا، فضلا عن أنه قد يقلل من فرص ترشحه لخوض السباق الرئاسي 2022.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

التفاصيل الكاملة لإصابة وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

30 إصابة جديدة بكورونا في مالي

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة