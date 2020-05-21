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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

الخميس 21/مايو/2020 - 07:47 ص
أمراض القلب
أمراض القلب
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توصلت دراسة صادرة عن "معهد أبحاث صحة السكان فى جامعة ماكماستر وهاملتون هيلث ساينسز فى كندا"، أجريت على أكثر من 160 ألف شخص في 21 دولة إلى أن النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعد الدراسة، التي نشرت نتائجها فى مجلة "لانسيت" الطبية، هي الأولى من نوعها التى توثق عوامل الخطر، واستخدام العلاج، وحدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات بين أشخاص عاديين في المجتمع، وليس بين مرضى المستشفيات فقط.

وكشفت الدراسة أن النساء اللواتي ليس لديهن تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر عرضة لاستخدام الأدوية الوقائية والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والإقلاع عن التدخين، مقارنة بالرجال.

وقال الدكتور "مرجان والي عطائي"، الأستاذ فى جامعة "ماكماستر" إن الدراسة كشفت إن حدوث الوفاة أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية لدى النساء أقل من الرجال.

وأشار الدكتور سالم يوسف، أستاذ الطب فى جامعة ماكماستر إلى وجود مخاوف كبيرة بشأن الاختلافات في العلاج بين الدول الفقيرة والغنية، مضيفًا أن هناك اختلافات في النتائج في كل من النساء والرجال في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يموت ما يقرب من 40٪ في غضون 30 يومًا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة بأقل من 10٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير.

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