السودان: 410 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى 3 أيام

سجلت وزارة الصحة السودانية، 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الخميس، متضمنا التقرير الوبائي التراكمي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أن 5 حالات وفيات في ولاية الخرطوم، و3 في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، إضافة إلى حالتي وفاة في ولاية القضارف (شرق).وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 345 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3138 حالة، بينها 121 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 309 أشخاص.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.