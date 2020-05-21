اليابان تطلق سفينة شحن لمحطة الفضاء الدولية

انطلق صاروخ، صباح اليوم الخميس، يحمل على متنه سفينة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، من مركز فضائي في جنوبي اليابان.وأفادت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء بأن الصاروخ (إتش2- بي) الذي تم إطلاقه الساعة 02:31 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (17:31 من مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) من مركز تانيجاشيما الفضائي، حمل على متنه سفينة الشحن "كونوتوري 9".وأضافت الوكالة أن المركبة انفصلت عن الصاروخ ووضعت في مدار كما هو مخطط بعد 15 دقيقة.وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تلتحم المركبة، التي تحمل ستة أطنان من الغذاء والملابس وأجهزة التجارب، بمحطة الفضاء الدولية يوم الاثنين.