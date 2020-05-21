صندوق النقد يقر قرضًا للأردن بـ396 مليون دولار لتخفيف تداعيات كورونا

وافق صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على منح الأردن قرضًا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.وذكرت وزارة المالية الأردنية، في بيان، أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي؛ بسبب مرض "كوفيد-19".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.