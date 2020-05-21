المؤشر نيكى يرتفع 0.47% فى بداية التعامل بطوكيو

صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.وارتفع نيكي 0.47 في المئة مسجلًا 20692.59 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.33 في المئة إلى 1499.65 نقطة.وفي مؤشرات على المزيد من التصدع في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال ما وصفه بفشل الصين في احتواء مرض (كوفيد-19)، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يقطع العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.ويترقب المستثمرون حاليًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الأول بين يناير ومارس، والذي من المرجح أن ينكمش للربع الثاني على التوالي.