فنزويلا: سفن وطائرات من جيشنا سترافق ناقلات النفط الإيرانية

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، إن سفنًا وطائرات من القوات المسلحة لبلاده سترافق ناقلات النفط الإيرانية عندما تدخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا.وأضاف "بادرينو"، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تواصلنا بالفعل مع وزير الدفاع الإيراني، وعندما تدخل تلك السفن منطقتنا الاقتصادية الخالصة، سترافقها سفنًا وطائرات من قواتنا المسلحة للترحيب بها".وأفادت وكالة "بلومبرج للأنباء"، أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تصل ناقلات إيرانية تحمل ملايين البراميل من البنزين إلى فنزويلا مطلع الأسبوع المقبل، وسط عجز شديد في الوقود بفنزويلا الغنية بالنفط.وقال بادرينو: "سنتلقى تلك المساعدات الإنسانية، كما تلقينا مساعدات من روسيا والصين".