الصين تُسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت الصين، صباح اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، إحداهما وافدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.وأوضحت صحيفة الشعب اليومية، نقلًا عن السلطات الصحية الصينية، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي، وأخرى وافدة في جوانجدونج.وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.