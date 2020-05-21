«فوزية» طفلة 9 سنوات تهزم «كورونا» رغم صراعها مع السرطان

ودعت المدينة الجامعية بنات بجامعة طنطا، المخصصة لعزل الحالات المستقرة، الطفلة فوزية، صاحبة الـ 9 أعوام، والتي جاءت نتائجها سلبية، لتقهر فيروس "كورونا" رغم صراعها مع سرطان الدم.واستطاعت "فوزية" بقوة الإرادة وعزيمة الأبطال أن تقهر فيروس "كورونا" المستجد، وتخرج متعافية منه تمامًا، وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية.من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، "شكرًا أبطال الفريق الطبي بالمدينة الجامعية بسبرباي"، موجهًا شكره وتقديره أيضًا إلى الطفلة الصغيرة التي استطاعت أن تواجه "كورونا".وقال "حميدة"، في تصريحات لـ"الدستور"، "التي تواجه سرطان الدم لا يصعب عليها مواجهه فيروس كورونا المستجد"، مؤكدًا ان شفاء فوزية رسالة إيجابية موجهة للجميع.