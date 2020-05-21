عودة 600 مصرى من العالقين بالإمارات

وصل 600 من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار القاهرة الدولي على متن 3 رحلات نظمتها وزارة الطيران المدني، ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين من الخارج بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وعاد 294 راكبًا قادمين على رحلة مصر للطيران من أبو ظبي، كما وصل 305 ركاب على رحلة أخرى لمصر للطيران مساء أمس الأربعاء.ومن المقرر أن يخضع الركاب إلى الكشف الطبي من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار قبل نقلهم إلى أماكن العزل لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.