عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، إذاعة الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضها مساء اليوم، بدون إعلانات.وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة 28، والتي ينتظر أحداثها الجميع، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.ويذاع المسلسل على قناة "أون إي"، في التاسعة مساءً، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها الشركة في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وإيمانًا بأهمية دور القوة الناعمة، ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.