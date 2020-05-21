«الصحة» تنفى إصابة هالة زايد بـ«كورونا»

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بفيروس كورونا المستجد.وتابع "مجاهد" أن الدكتور هالة زايد تمارس عملها حتى اللحظة، في إطار المتابعات المختلفة ولا صحة لما يتم تداوله.وانتشرت، منذ قليل، مجموعة من الأخبار التي تفيد بعزل وزيرة الصحة في منزلها لاشتباه إصابتها بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، هو 14229 حالة، من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.