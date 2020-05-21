بالأسماء.. 320 مستشفى تبدأ فحص المشتبه فى إصابتهم بـ«كورونا»
الخميس 21/مايو/2020 - 03:30 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص 320 مستشفى عامًا ومركزيًا لفحص المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدأ العمل فى تلك المستشفيات بدءًا من اليوم الخميس، وحصلت "الدستور" على نسخة من أسماء هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن آلية العمل فيما يخص ملف كورونا فى الفترة المقبلة، حيث سيتم العمل وفقا لاستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها الوزارة، موضحة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وآشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.
وأضافت أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد، فى تصريحات إعلامية، أنه سيتم التعامل مع الحالات البسيطة، وسيصرف علاج للأعراض، مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.
ونوهت بأنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.
وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.
كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدأ العمل فى تلك المستشفيات بدءًا من اليوم الخميس، وحصلت "الدستور" على نسخة من أسماء هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن آلية العمل فيما يخص ملف كورونا فى الفترة المقبلة، حيث سيتم العمل وفقا لاستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها الوزارة، موضحة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وآشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.
وأضافت أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد، فى تصريحات إعلامية، أنه سيتم التعامل مع الحالات البسيطة، وسيصرف علاج للأعراض، مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.
ونوهت بأنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.
وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.
كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.