بالأسماء.. 320 مستشفى تبدأ فحص المشتبه فى إصابتهم بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص 320 مستشفى عامًا ومركزيًا لفحص المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدأ العمل فى تلك المستشفيات بدءًا من اليوم الخميس، وحصلت "الدستور" على نسخة من أسماء هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن آلية العمل فيما يخص ملف كورونا فى الفترة المقبلة، حيث سيتم العمل وفقا لاستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها الوزارة، موضحة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وآشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.وأضافت أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.وأوضحت الدكتورة هالة زايد، فى تصريحات إعلامية، أنه سيتم التعامل مع الحالات البسيطة، وسيصرف علاج للأعراض، مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.ونوهت بأنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.